Familie Lockerbie-veroordeelde Megrahi mag postuum in beroep

De familie van de Libiër die werd veroordeeld in de Lockerbie-zaak, mag postuum in beroep tegen de uitspraak. Dat heeft de Schotse Commissie voor Strafzaken bepaald. De zaak zal dan opnieuw worden bekeken door het Schotse hooggerechtshof.

Abdel Basset al-Megrahi overleed in Libië in 2012. Hij was de enige die werd veroordeeld voor de aanslag op een toestel van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij PanAm boven Schotland in 1988.

PanAm-vlucht 103, een Boeing met 259 inzittenden, ontplofte door een bom in het bagageruim boven de Schotse plaats Lockerbie op 21 december van dat jaar. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar New York en had een tussenlanding gemaakt in Londen. Een brandende vleugel vol kerosine kwam op een wijk in Lockerbie neer, waardoor op de grond elf mensen om het leven kwamen.

Er is nieuwe informatie beschikbaar sinds de vorige keer dat de veroordeling van Megrahi opnieuw werd bekeken, zegt voorzitter Bill Matthews. Die komt onder meer uit openbare bronnen. De commissie kan deze informatie nu meewegen. Matthews zegt dat hij tevreden is dat de zaak nu met meer complete informatie opnieuw kan worden bekeken.

Libische geheim agenten

Onderzoek na de aanslag wees uit dat de bom was gemaakt van semtex en was verstopt in een koffer. Het onderzoek naar de daders belandde op een dood spoor, maar drie jaar later kwamen er aanwijzingen voor de betrokkenheid van Libië.

Eind 1991 werd de arrestatie gelast van Abdel Basset al-Megrahi en Al-Amin Khalifa Fhima, twee agenten van de Libische geheime dienst. Zij zouden er verantwoordelijk voor zijn geweest dat de koffer in Frankfurt werd ingeladen.

Libië was aanvankelijk niet bereid zijn onderdanen uit te leveren, waarna de VN een wapen- en luchtvaartembargo tegen Libië instelde. Pas in 1998 werd een overeenkomst bereikt om de verdachten op neutraal terrein te laten berechten. Dat werd Kamp Zeist in Soesterberg, dat tijdelijk tot Brits grondgebied werd verklaard, zodat Schotse rechters er de zaak konden leiden. Het embargo werd opgeheven.

In 2000, ruim elf jaar na de aanslag, begon het proces. Megrahi werd een jaar later veroordeeld tot levenslang en naar een Schotse gevangenis gebracht. Khalifa Fhima werd vrijgesproken. Megrahi kwam in 2009 vrij omdat hij terminaal ziek was en nog maar enkele maanden te leven zou hebben. Uiteindelijk overleed hij in mei 2012, 60 jaar oud, in Libië.