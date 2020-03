Openingsfeest Limburgs carnaval na twintig jaar niet meer in Maastricht

Er zijn ook voorstellen gedaan voor andere locaties in Maastricht om de 11devande11de te houden, maar die ideeën zijn door de organisatie afgewezen. "We willen wel een centrale plek in de stad", zegt Van Eeghem. "Het is jammer dat het feest niet meer in Maastricht is, maar een nieuwe locatie biedt nieuwe mogelijkheden."

Er worden gesprekken gevoerd over waar het openingsfeest nu moet worden gehouden. "Die gesprekken zijn positief", zegt Van Eeghem. "Er is een aantal steden dat ons heel graag welkom heet." Sittard-Geleen, Roermond, Venlo, Landgraaf, Weert en Heerlen zijn in de running als gastheer.

Het is volgens de Sjeng Kraft Kompenei de bedoeling dat er een overeenkomst voor meerdere jaren wordt gesloten. "We hopen binnen enkele weken de definitieve stad bekend te kunnen maken waar de 11devande11de zich de komende jaren gaat presenteren."