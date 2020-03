EOD brengt lading V1 Wilp verspreid over drie dagen tot ontploffing

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is begonnen met het onschadelijk maken van de explosieve lading van de V1 die zondag bij Wilp werd geborgen. Er worden drie dagen voor uitgetrokken.

De 935 kilo springstof is in stukken uit het onbemande straalvliegtuig gehaald. Per dag worden vijf pakketten springstof tot ontploffing gebracht in een speciaal aangelegde zandbunker op een militair oefenterrein in de gemeente Lochem.

Het gebied is dan afgesloten voor alle verkeer. De gemeente heeft mensen die in de buurt wonen, gewaarschuwd dat ze knallen kunnen horen.