Baudet en VPRO treffen elkaar in rechtszaal over uitzending Buitenhof

In de rechtbank in Lelystad is het kort geding geweest van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet tegen de VPRO. De verdediging van Baudet begon met de stelling dat er in tv-programma Buitenhof karaktermoord is gepleegd op Baudet, en dat hem woorden in de mond zijn gelegd. De VPRO noemde de zaak "een aanval op de onafhankelijke en kritische journalistiek". De uitspraak volgt woensdag 25 maart, om 14.00 uur.

De partij stapte naar de rechter vanwege een uitspraak van Buitenhof-presentatrice Natalie Righton. In een gesprek met oud-FvD'er Henk Otten zei zij dat Baudet in de Tweede Kamer opzien had gebaard met de uitspraak dat "de EU een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten".

Die uitspraken van Righton waren volgens Baudet "schandelijke leugens" en hij eist een rectificatie van het programma. Buitenhof weigert dat en noemde de woordkeuze van de presentatrice in een reactie "een juiste parafrasering van zowel de uitspraken van Thierry Baudet als de wijze waarop deze uitspraken werden opgevat door enkele Tweede Kamerleden en minister De Jonge".

'Homeopathische verdunning'

Baudet zei tijdens het Kamerdebat onder meer dat de EU doelbewust migranten naar Europa haalt met als doel "het verzwakken van Europese, traditionele identiteiten". De verdediging van Baudet hekelt de parafrasering door Righton en spreekt van karaktermoord: "In de parafrase komen drie woorden voor die Baudet nooit heeft uitgesproken: blank, ras en vervangen", zei advocaat Dirk Vermaat.

Volgens de verdediging van de VPRO is dat een "woordenspel". De advocaat liet daarop geluidsfragmenten horen van eerdere uitspraken van Baudet, met de bedoeling zo aan te tonen dat zijn teksten passen in een lijn die Righton wel degelijk juist heeft geparafraseerd. "Hij herhaalt steeds zijn ideeën in iets andere bewoordingen", vindt Jens van den Brink, die de VPRO bijstaat.

In de fragmenten zei Baudet onder meer dat Europa dominant blank moet blijven en dat hij geen etnische minderheid wil worden. Ook was te horen dat de FvD-leider zegt dat hij niet wil dat Europa "Afrikaniseert". Hij spreekt ook van "homeopathische verdunning van ons volk met alle volken van de wereld", wat volgens hem voortkomt uit "zelfhaat".