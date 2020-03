Twee zeldzame witte giraffes gedood door stropers in Kenia

In een natuurgebied in het noordoosten van Kenia zijn twee extreem zeldzame witte giraffes gedood door stropers , zeggen natuurbeschermers. Een derde witte giraffe in het gebied leeft nog wel, maar het is nu vermoedelijk de enige witte giraffe op aarde.

Natuurbeschermers vonden de dode giraffe en haar kalf in een dorpje in het Ishaqbini Hirola-natuurgebied, een groot niet-omheind gebied waarin ook verschillende dorpen liggen. Volgens het natuurreservaat werden de kadavers gevonden in een "skeletachtige toestand". Mogelijk zijn de dieren daarom al maanden dood. Waarom ze zijn gedood, is niet bekend.

De witte giraffes werden voor het eerst gezien in januari 2016 in een nationaal park in Tanzania. Twee maanden later werden de dieren gespot in Kenia. Het vrouwtje, dat nu door stropers is omgebracht, heeft de afgelopen jaren twee giraffes geworpen, de laatste in augustus van dit jaar. Het gaat om een mannetje.

Enorme klap

De natuurbeschermers zijn kapot van de dood van de dieren. "We zijn de enige beheerders ter wereld van de witte giraffes", zegt de beheerder van het reservaat in een verklaring. "De dood van de giraffes is een enorme klap voor de stappen die de gemeenschap heeft genomen om unieke en zeldzame soorten te beschermen, en een oproep om inspanningen te blijven geven voor het behoud van soorten."

Dat de giraffes wit zijn komt door leucisme, waardoor de huid minder pigment aanmaakt. Leucisme is niet te verwarren met albinisme, waarbij helemaal geen pigment wordt aangemaakt. Daardoor hebben de dieren wel zwarte ogen. Ook hebben dieren met leucisme geen verhoogde gevoeligheid voor zonlicht.

Deze beelden van de witte giraffe werden in augustus 2017 op YouTube gezet: