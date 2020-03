Drie mannen met geladen vuurwapen aangehouden bij Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft bij een reguliere controle bij Schiphol een vuurwapen met munitie in een auto gevonden. De drie mannen in de wagen zijn aangehouden.

Een van de mannen was zenuwachtig tijdens de controle. waardoor de marechaussee het vermoeden kreeg dat er iets aan de hand was. De man stapte uit de auto in de hoop zich te onttrekken aan de controle. Hij gooide daarbij snel een tas op de achterbank.

In de tas vond de marechaussee een geladen vuurwapen. Daarop hielden ze de drie mannen in de leeftijd van 19 en 20 jaar aan.

Naar aanleiding van de vondst van het wapen is een woning in Amsterdam doorzocht. Daar werd niks gevonden.