Minister Ollongren bereidt zich voor op terugkeer

Minister Ollongren bereidt zich voor op haar terugkeer als minister van Binnenlandse Zaken. Wegens ziekte is ze al maanden uit de roulatie. De verwachting is dat ze nog deze maand weer aan het werk gaat, maar een precieze datum is er nog niet.

Ollongren werd vorig jaar geopereerd aan haar bijholtes en daarna traden complicaties op. Sinds 1 november is ze officieel ontheven van haar taken en de staatssecretarissen Van Veldhoven en Knops werden voorlopig minister. Haar D66-partijgenoot Koolmees verving haar als vicepremier. Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat Ollongren na het kerstreces weer zou terugkeren, maar het heeft dus langer geduurd.

Ollongren is vandaag begonnen zich weer in te werken. Ze voert de komende tijd gesprekken met de secretaris-generaal en andere ambtenaren van Binnenlandse Zaken en met haar vervangers. Tot haar officiële terugkeer verandert er niks aan de bevoegdheden binnen het kabinet.