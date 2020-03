Groot dancefeest voor duizenden mindervaliden georganiseerd in Amsterdam

Speciaal voor mindervaliden wordt er een groot dancefeest georganiseerd in concertzaal AFAS Live in Amsterdam. Het initiatief komt van Ricardo Acari, alias dj Cripple-X, die het uitgaansleven voor iedereen toegankelijk wil maken.

Voor het feest worden aanpassingen gedaan in de concertzaal. Zo moet het hele pand rolstoeltoegankelijk zijn en mogen er een stuk minder prikkels zijn. Een stroboscoop is bijvoorbeeld niet geschikt voor feestgangers met epilepsie, en een rookmachine kan valpartijen veroorzaken.

"Als je dat niet doet, zou je een heel grote groep uitsluiten. En dat is juist wat we niet willen", zegt Acari. De 44-jarige dj uit Purmerend is spastisch en houdt erg van muziek en uitgaan. Hij organiseert regelmatig feesten voor mensen met een beperking. Dit wordt de grootste editie van Disco Zonder Drempels tot nu toe.

Voor het feest zamelde hij 40.000 euro in bij sponsoren. Het contract is gisteren getekend. "Ik kreeg hulp uit heel veel hoeken", zegt Acari. Hij mikt op 2000 tot 3000 bezoekers, schrijft NH Nieuws. "Het moet niet te druk worden want dan worden mensen met een beperking makkelijk onder de voet gelopen", zegt Acari. Volgens hem gebeurt dat vaak op reguliere feesten.

'Lang niet genoeg'

Deze zomer vond het FrankLin Festival in Soest plaats, dat speciaal bedoeld was voor mensen met een verstandelijke beperking. Dancefestival Milkshake in Amsterdam gaf deze zomer een speciaal feest voor lichamelijk en verstandelijk beperkten.

"Maar dat is lang niet genoeg", zegt Acari. "De samenleving is nog niet inclusief genoeg en er zijn te weinig feesten voor mindervaliden." Hij hoopt dan ook dat zijn feest een jaarlijks terugkerend evenement wordt.

Onder anderen DJ Jean staat in de line-up, en het festival biedt ook een podium aan artiesten met een beperking. Dj Cripple-X staat zelf in de hoofdprogrammering. "En in het voorprogramma staan alleen maar artiesten met een lichamelijke of verstandelijke beperking."