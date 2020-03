Acht stadsbussen met passagiers aan boord bekogeld in Eindhoven

In korte tijd zijn gisteravond acht stadsbussen bekogeld in Eindhoven. Van alle bussen sneuvelden ramen. Er is niemand gewond geraakt.

In alle bussen zaten passagiers. Die zijn, net als de chauffeurs, erg geschrokken. De directeur van busbedrijf Hermes noemt de actie "idioot". "Dit is buiten alle proporties. Als je ziet wat voor ravage een gebroken ruit aanricht binnen in een bus, is het een wonder dat er hier geen gewonden zijn gevallen", zegt Juul van Hout tegen Omroep Brabant.

Het bedrijf heeft melding gemaakt bij de politie. Het is niet duidelijk waarmee de bussen zijn bekogeld. Ook is niet bekend waarom de bussen zijn bekogeld. "We houden op dit moment alle opties open", zegt een woordvoerder van de politie.

Na de incidenten heeft het busbedrijf alle stadsbussen van de weg gehaald. Het ging om ongeveer dertig bussen. De streekbussen in de regio bleven wel rijden.