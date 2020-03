Door coronavirus dit jaar geen Nederlandse bloemen tijdens urbi et orbi

Het is al lang een traditie dat Nederland de bloemen verzorgt tijdens de paastoespraak van de paus op het Sint-Pietersplein in Rome, het urbi et orbi. Maar dit jaar gaat dat niet door vanwege het coronavirus. Hoofdarrangeur Paul Deckers heeft dat besloten. Een domper, omdat het dit jaar de 35ste keer zou zijn dat de Nederlandse bloemen te zien zijn tijdens de paastoespraak van de katholiek leider. Het is de eerste keer dat het project niet doorgaat.

"Vol enthousiasme waren we bezig, het plan ligt klaar", zei Deckers in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar gezien de ontwikkelingen op dit moment en de maatregelen die in Italië zijn genomen vanwege het virus, hebben we onze verantwoordelijkheid genomen. Geen gezondheidsrisico's nemen naar je team toe, naar de organisatie. Op dit moment is het zo dat alle officiële ceremonies niet doorgaan. Dan kun je op je Nederlandse klompen aanvoelen dat die grote ceremonie ook niet door kan gaan."

Hele jaar bezig

Deckers en anderen zijn het hele jaar bezig met de bloemversieringen voor tijdens het urbi et orbi. Onderdeel van de versieringen is de keuze voor een hoofdbloem, een bloem die een hoofdrol speelt in de versiering. Dat zou dit jaar de anthurium zijn.

"We zijn er jaarrond mee bezig", zegt de arrangeur. "Je bekijkt de hoofdbloem, je gaat bedenken wat je voor volgend jaar gaat gebruiken, er zijn contacten en je bekijkt hoe je alles gaat inzetten. Dan ga je vervolgens bekijken waar alles geplaatst wordt. Dat is een hele voorbereiding."

Luister het gesprek met Paul Deckers hieronder terug: