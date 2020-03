Schoolkantine is gezonder geworden, maar directe omgeving van school niet

Het eten in schoolkantines is de laatste jaren een stuk gezonder geworden, maar in de directe omgeving van scholen gaat het juist de verkeerde kant op. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Locatus.

Er zijn tussen 2005 en 2019 meer fastfoodrestaurants (+34 procent) en lunchrooms (+98 procent) bij gekomen. Vooral in buurten met lage inkomens is het aanbod aan ongezond voedsel toegenomen. Bakkers, slagers en groenteboeren verdwijnen daar juist steeds meer.

Het samenwerkingsverband JOGG, waarin gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken, had opdracht gegeven voor het onderzoek.

Taak voor gemeenten

Directeur Marjon Bachra van JOGG maakt zich zorgen. Bijna een derde van de leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo snackt en luncht in de pauze buiten de schoolmuren. "Een gezonde leefomgeving is essentieel voor een gezonde jeugd. Gemeenten moeten in hun regelgeving aandacht schenken aan het voedingsaanbod in de buurt van scholen", zegt ze.

De scholen zelf doen het dus wel steeds beter, zeggen de onderzoekers. Vorig jaar werkte 22 procent van de scholen volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. In 2005 was dat slechts 5 procent.