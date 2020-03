Twee verdiepingen van Erasmus MC tijdelijk ontruimd vanwege rook

Het Erasmus MC in Rotterdam is vanochtend deels ontruimd vanwege rookontwikkeling in de kelder. De rook was afkomstig van slijpwerkzaamheden.

Twee verdiepingen zijn tijdelijk ontruimd, daar hing veel rook. De etages zijn geventileerd door de hulpdiensten, meldt Rijnmond.

De brandweer heeft de kelder onderzocht, maar trof geen brandhaard aan. Het is niet bekend of de slijpwerkzaamheden kunnen worden hervat.