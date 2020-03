Wat te doen als de economie getroffen wordt door corona?

China lijkt langzaam maar zeker op te krabbelen uit de coronacrisis. Het economisch leven komt voorzichtig op gang en bedrijven starten weer op. Zonder schroom begeeft president Xi zich naar het epicentrum van de coronavirus Wuhan voor ziekenbezoek. "We zullen deze epidemie verslaan", klinkt het ferm.

In Europa en de Verenigde Staten krijgt het coronavirus juist meer grip en begint het virus het sociaal-economische leven te ontwrichten. De kansen op een recessie, mild of stevig, nemen toe, ergens in het tweede of derde kwartaal.

Verlamd

Neem Italië. Dat land heeft de op twee na grootste economie van de eurozone, na Duitsland en Frankrijk, en is in Europa het zwaarst getroffen door het coronavirus. De industrie in het noorden is verlamd.

Voor heel Italië en zijn 60 miljoen inwoners gelden nu quarantainemaatregelen. Reizen is beperkt en politie en leger zien erop toe dat de regels worden nageleefd. Veel vluchten zijn geannuleerd, grensovergangen soms dicht, en scholen, universiteiten, musea, bioscopen en theaters zijn voorlopig gesloten. Veel evenementen zijn afgelast. Bedrijven vallen stil of werken maar gedeeltelijk, door het wegblijven van zieke werknemers of uit voorzorg.

Hand op de knip

Consumenten worden ook geraakt en hebben vragen: word ik ziek, hoe veilig is het, moet ik meer voorzorgsmaatregelen nemen, wel of niet werken, reizen of vakantie afblazen, eten en drinken en wc-papier hamsteren, niet meer buiten de deur eten? De hand gaat op de knip.

En dat alles bij elkaar zorgt weer voor nerveuze beleggers en dalende beurzen.

ABN Amro maakt een schematische weergave van de uitbraak van het virus en de gevolgen daarvan voor de economie.