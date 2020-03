Veel ceremonieel op tweede dag staatsbezoek Indonesië

De sultan heeft een uitzonderlijke positie in het Indonesische staatsbestel. Vanuit zijn positie is hij ook gouverneur van de speciale regio Yogyakarta, terwijl in alle andere provincies de gouverneur gekozen wordt.

Volle agenda

Later vandaag gaan koning Willem Alexander en Maxima naar de universiteit om te praten over de wetenschappelijke samenwerking tussen Indonesië en Nederland.



Vanavond bezoekt het paar het tempelcomplex van Prambanan; het grootste Hindoe-Javaanse tempelcomplex in Indonesië. Daar spreken ze met religieuze leiders over het bevorderen van religieuze tolerantie in Indonesië en in de regio.