Nederlandse horeca: 'Aantal crises gehad, maar deze is echt vreselijk'

"De Amsterdamse beurs is een bloedbad en bij ons is het niet anders", zegt manager Nico Evers van het Amsterdamse Jakarta-hotel over de impact van corona op de hotelbranche. Evers, ook vice-voorzitter van Koninklijke Horeca Amsterdam, krijgt sinds een paar dagen "ongelooflijk veel annuleringen".

Vooral werkbezoeken worden afgezegd. Ook komen er amper nieuwe boekingen van toeristen bij, melden ondernemers in Amsterdam, Rotterdam en Noord-Brabant. Sinds het eerste coronageval in Nederland daalde het aantal boekingen in Amsterdamse hotels met 30 procent. Evers: "We hebben eerder crises gehad waarbij angst ervoor zorgde dat mensen thuisbleven, maar deze is wel echt vreselijk."

Om zo efficiënt mogelijk te werken, vraagt hij personeelsleden nu vakantiedagen op te nemen. Ook ontslagen kan de hotelier niet uitsluiten. "Er zijn contracten die aflopen en simpelweg niet worden verlengd." Dat gebeurt over de hele linie. "Het is een keten: doordat er minder gasten zijn, hoeft er ook minder te worden schoongemaakt of gekookt."

Vakantiedagen en ontslagen

De omzetdaling wordt herkend door de Rotterdamse Hotel Combinatie, een overlegorgaan van aangesloten hotels uit de regio. "Momenteel behandelen we meer telefoontjes die gaan over annuleringen, dan dat we nieuwe reserveringen aannemen", zegt Roel Dusseldorp, general manager van Hotel New York en voorzitter van de regionale belangenvereniging.

Omdat Dusseldorp de situatie de komende zes weken niet ziet veranderen, vraagt hij momenteel werktijdverkorting aan voor zijn werknemers. "Dit is een van de dingen die je als bedrijf kunt doen, naast goed kijken naar roosters en mensen vragen een vakantiedag op te nemen."

Ook hij sluit ontslagen niet uit. "Werknemers met proeftijd zijn op een verkeerd moment binnengekomen. Dat is heel spijtig. Wij zijn ruim tien jaar geleden goed door de financiële crisis gekomen. Nu voelen we de klap wel echt. Normaal gesproken draaien we in maart op 75 procent van ons kunnen, nu is dat maar 50 procent."

'Vooral zakelijke annuleringen'

"Sinds maandag zien we echt een verandering", zegt de Tilburgse horeca-ondernemer Tim Wijdemans. De persconferentie van premier Mark Rutte heeft volgens hem veel effect gehad op grotere bijeenkomsten die hierdoor zijn geannuleerd.

Rutte riep onder andere Brabanders op om thuis te werken als dat kan: