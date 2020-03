'ANWB is miljoenen kwijt door forse toename e-bike-diefstal'

Het aantal gestolen elektrische fietsen is vorig jaar gestegen met ruim 38 procent, dat meldt het AD. De krant baseert zich op cijfers van de ANWB, die fietsen verzekert en naar eigen zeggen miljoenen euro's kwijt is door de toename.

E-bikes zijn steeds populairder en maken zo'n 40 procent uit van de totale verkoopmarkt. Aangezien deze fietsen rond de 2000 euro kosten, zijn ze volgens de krant gewild bij georganiseerde groepen criminelen.

"De meeste gestolen elektrische fietsen gaan linea recta de grens over", zegt de Stichting Aanpak Fietsen en E-bikediefstal (SAFE). Dit is een samenwerking van fietsfabrikanten, -verzekeraars en de overheid. De woordvoerder zegt tegen het AD dat "gepakte dieven in 95 procent van de gevallen Oost-Europeanen blijken te zijn".

Jongeren sneller slachtoffer

Om diefstal tegen te gaan zijn de e-bikes geregeld uitgerust met een chip. Daarmee kunnen verzekeraars de fiets opsporen, maar dan moet de diefstal wel binnen een dag worden gemeld. Anders is het voertuig een dag later in het buitenland, waarschuwt de ANWB.

Elektrische fietsen van jongeren worden naar verluidt drie keer vaker gestolen dan van ouderen. 55-plussers zetten hun e-bike sneller veilig op slot in een schuur of berging, geeft de ANWB als verklaring. Terwijl scholieren zo'n fiets bijvoorbeeld vaker in de stad neerzetten bij een avondje uit.