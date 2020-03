Minister komt met wet tegen zwijgcontracten in de zorg

Minister De Jonge wil een einde maken aan zwijgcontracten in de zorg. Een nieuwe wet moet het onmogelijk maken voor zorgverleners om patiënten of nabestaanden te dwingen hun mond te houden over fouten in de zorg.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft zich al vaker uitgesproken tegen zwijgcontracten, maar het kwam nooit tot een verbod.

"Zwijgcontracten in de zorg deugen niet en zijn volstrekt onaanvaardbaar. Ze staan haaks op een open en lerende cultuur die nodig is voor goede zorg", zegt minister De Jonge. Zijn wetsvoorstel gaat waarschijnlijk na de zomer naar de Tweede Kamer.

Alle afspraken waarbij een patiënt moet afzien van een gang naar de rechter, geen tuchtklacht mag indienen en ook moeten zwijgen tegen familie of vrienden, worden nietig verklaard als het voorstel door de Tweede en Eerste Kamer komt.

Zwijggeld betaald

De Inspectie voor de Gezondheidszorg meldde in 2017 dat er in een jaar tijd 55 meldingen waren gedaan van zwijgcontracten. Een voorbeeld daarvan was het zwijggeld dat nabestaanden van een 21-jarige overleden patiënt hadden gekregen van het ziekenhuis Tergooi in Hilversum. In 2014 overleed de man na een verkeerde diagnose.