Biden brengt Sanders opnieuw grote slag toe bij voorverkiezingen

De uitslagen van de staten Idaho, North Dakota en Washington volgen later vandaag. Sanders kan daar nog een comeback maken, maar het aantal gedelegeerden dat er is te verdelen is kleiner dan in Michigan, Mississippi en Missouri.

De eerste kandidaat met minstens 1991 gedelegeerden mag namens de Democraten meedoen aan de komende presidentsverkiezingen. Dat aantal is nog lang niet gehaald, maar Biden gaat nu duidelijk aan kop dankzij een reeks goede resultaten de afgelopen twee weken. Dat is opvallend, want zijn campagne begon rampzalig, terwijl Sanders juist een droomstart beleefde.

Corona-maatregelen

De corona-uitbraak in de Verenigde Staten drukte een stempel op de belangrijke voorverkiezingsavond. Vanwege het virus hadden de kandidaten hun campagnebijeenkomst in de stad Cleveland in de staat Ohio afgelast. De verwachting is dat er de komende tijd meer van dit soort bijeenkomsten worden geschrapt.

Benieuwd hoe het zit met gedelegeerden en supergedelegeerden? Correspondent Marieke de Vries legt in onderstaande video uit hoe de Amerikaanse voorverkiezingen werken: