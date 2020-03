Geloof als reddingsboei: volle zalen voor christelijke rappers

Gevestigde rappers bekeren zich soms ook tot het geloof, en dat is terug te horen in hun muziek. Joseph Simmons, de helft van het beroemde rapduo Run-D.M.C., werd halverwege de jaren 90 predikant en is sindsdien bekend onder de naam Rev Run.

Rapper The Game brak door met zijn nummers over geweld en drugs in probleemwijk Compton in Los Angeles, maar bracht in 2012 de plaat Jesus Piece uit waarin hij gangsterrap combineert met zijn vertrouwen in God.

En in oktober vorig jaar kwam Kanye West met het album Jesus Is King. West claimt dat hij herboren is als christen. Iedere week vindt onder zijn leiding een Sunday Service plaats, waar gospelmuzikanten samen muziek maken.