'Thuiswerken? Dat werkt prima op de Zuidas, maar niet hier in Brabant'

Brabanders proberen het advies om vanwege de corona-uitbraak thuis te werken zoveel mogelijk op te volgen, maar dat gaat niet altijd van harte. Sjoerd Voermans heeft een schoonmaakbedrijf in Oosterhout waar zo'n 225 mensen werken. "Thuiswerken werkt vast prima op de Zuidas in Amsterdam, maar hier in het producerende Brabant wordt het lastig. Ik kan niet tegen mijn personeel zeggen: ga je eigen huis maar poetsen."

Hij vindt dat ondernemers nu de rekening betalen voor een maatschappelijk probleem: het indammen van het coronavirus. "In alle adviezen van de GGD en RIVM staat: uw werkgever betaalt u door. Maar wie gaat dat betalen?"

'Alsof je gestraft wordt'

Bedrijven reageren wisselend op het thuiswerkadvies, blijkt uit een belronde van Omroep Brabant langs grote werkgevers. Bij het ene bedrijf werkt 80 procent thuis, bij het andere draait alles gewoon door.

Brabanders die buiten de provinciegrenzen werken, zijn even niet welkom op de werkvloer. "Dit voelt gek, alsof je gestraft wordt voor iets wat je niet gedaan hebt", zegt Dorothé Verwijmeren uit Moergestel. Ze werkt in Utrecht en heeft geen gezondheidsklachten. Dat geldt ook voor David Goeloe. Hij heeft er dubbele gevoelens bij, omdat hij de enige is binnen zijn bedrijf die het advies kreeg om thuis te blijven. "Het komt onhandig uit, want ik zit in de tweede week van mijn proeftijd."

Sjoerd Voermans signaleert nog een ander probleem in Brabant. "Mijn zoontje hoest en mag niet naar school. Ik kan als directeur nog wel vanuit huis werken, maar mijn schoonmakers niet. Ouders die thuisblijven voor hun kinderen, dat wordt echt een groot probleem."

Ook op de Tilburg University worden maatregelen getroffen om corona in te dammen. Online colleges geven bijvoorbeeld: