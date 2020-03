Genezen hiv-patiënt met Nederlandse roots wil ambassadeur van hoop zijn

De tweede patiënt ter wereld die is genezen van besmetting met het hiv-virus, heeft zichzelf bekendgemaakt. Het gaat om de 40-jarige Adam Castillejo, een Venezolaan die in Londen woont. Jarenlang bleef hij in de anonimiteit, maar nu vertelt hij voor het eerst zijn verhaal: "Ik zit in een unieke positie en wil ambassadeur zijn van hoop."

Behalve aan een hiv-besmetting leed Castillejo ook aan leukemie. In The New York Times vertelt hij dat hij eerst seropositief was en vervolgens werd geconfronteerd met acute leukemie. Na een stamceltransplantatie van een Duitse donor met een bepaalde soort gemuteerde cellen, bleken zijn nieuwe witte bloedcellen hiv-resistent.

Weinig donoren bezitten deze cellen, die ook moeten passen bij het genetische profiel van de patiënt. Het gaat om een experimentele behandeling vertelde arts-viroloog Anne Wensing van het UMC Utrecht eerder aan de NOS.

Castillejos afkomst bleek zijn redding. De vader van Castillejo, die opgroeide in Venezuela, blijkt half Nederlands en dat verklaart vermoedelijk waarom een Duitse stamceldonor geschikt bleek. In 2017 werd hij hiv-vrij verklaard. Ook hoeft hij geen medicijnen meer te slikken. Castillejo zegt geluk te hebben gehad. "Ik zit in een unieke en nederige positie."

In 2011 genas een patiënt in een Duitse kliniek na een vergelijkbare therapie. Volgens onderzoekers is de therapie niet geschikt voor alle hiv-patiënten: het gaat om een agressieve en riskante behandeling die alleen is gericht op genezing van leukemie. Volgens professor Gupta van de Cambridge Universiteit betekent de tweede genezing dat de eerste geen toeval was. "De behandeling biedt hoop voor de zoektocht naar genezing met het gebruik van stamceltherapie."