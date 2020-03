Toerisme in Israël stort in door strenge coronamaatregelen

Veel maatschappijen hebben hun vluchten van en naar Tel Aviv geschrapt, andere zullen binnenkort waarschijnlijk volgen. Een van de twee terminals is gesloten en 70 procent van het tijdelijke personeel zit thuis.

Hotels sluiten deuren

Het ergste is dat de uitbraak plaatsvindt in het hoogseizoen, zegt Oded Grofman namens de hotelbranche in Tel Aviv: "Normaal hebben we een bezettingsgraad van 80 procent in deze maanden, nu is dat 20 of 25 procent. Mogelijk zal de helft van de hotels tijdelijk de deuren sluiten. Het is moeilijk te accepteren, maar we moeten wel."

Zowel vorig jaar als het jaar daarvoor waren recordjaren voor de Israëlische toerisme-industrie. Dit jaar dreigt op een groot verlies uit te lopen. "De hotelsector in Israël staat op instorten", waarschuwde de voorzitter van de branchevereniging in het zakenblad Globes.

Op de Westelijke Jordaanoever lijkt de situatie nog zorgelijker. Toerisme is een van de belangrijkste sectoren van de Palestijnse economie. Maar op last van de autoriteiten zijn de hotels al enkele dagen gesloten voor buitenlandse gasten. Ook de toeristische trekpleister Bethlehem is door een corona-uitbraak van de buitenwereld afgegrendeld.

Met het drukke Paasseizoen voor de deur zitten de reisgidsen werkloos thuis, en zijn restaurants gesloten. "Er zijn geen toeristen meer over", zegt reisgids Ideh. "En het is onduidelijk wanneer zij weer zullen terugkeren."

De Israëlische maatregel om buitenlandse reizigers te weren is ten minste voor twee weken van kracht. Maar de industrie rekent erop dat de komende maanden erg rustig zullen blijven.

Fonds

Israël kondigde zondag een fonds van ongeveer een miljard euro aan om noodlijdende bedrijven te ondersteunen. Het is volgens de hotelsector bittere noodzaak, zegt de branchevoorzitter in het zakenblad Globes: "Zonder onmiddellijke overheidssteun zal de sector meer dan de helft van zijn werknemers verliezen."

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft vanwege de maatregelen het reisadvies voor Israël en de Westelijke Jordaanoever aangepast. Voor beide gebieden geldt nu code oranje, wat betekent dat het ministerie niet-essentiële reizen afraadt.