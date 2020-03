Urenlange pinstoring bij Rabobank

De Rabobank kampte vandaag urenlang met een landelijke pinstoring. Door een technisch mankement ondervonden houders van een Rabobank-betaalpas in het hele land problemen met geldopnames en afrekenen in winkels. Ook contactloos betalen via de telefoon werkte een tijdlang niet.

Niet alle pashouders werden getroffen door de storing. De eerste meldingen over de problemen kwamen binnen om 07.00 uur. Op de website allestoringen.nl was dit aantal rond 14.00 uur al opgelopen tot bijna duizend.

Problemen verholpen

De bank meldt dat sinds 14.30 uur de meeste problemen weer zijn verholpen. "De Rabobank betreurt enkele uren niet volledig in de lucht te zijn geweest", zegt een woordvoerder.