Rechter verwerpt verzoek Netanyahu, geen uitstel rechtszaak

Het begin van de rechtszaak tegen de Israëlische premier Netanyahu wordt niet uitgesteld, heeft een Israëlische rechter bepaald. De advocaten van de premier hadden gezegd dat ze meer tijd nodig hebben om het bewijs te bestuderen, maar de rechter stelde het Openbaar Ministerie, dat uitstel van de hand wees, in het gelijk.

Justitie verdenkt Netanyahu van fraude, beïnvloeding van de media en het aannemen van luxe geschenken in ruil voor politieke gunsten. De premier weerspreekt de beschuldigingen.

In weerwil van de verdenkingen tegen Netanyahu won de premier vorige week de parlementsverkiezingen. Hij slaagde er net niet in om met zijn beoogde coalitiepartners een meerderheid in de Knesset te behalen. Het waren de derde verkiezingen in relatief korte tijd in Israël, omdat het steeds niet lukt een coalitie te vormen met voldoende draagvlak in het parlement.

De rechtszaak tegen Netanyahu begint volgende week, op 17 maart.