Bruins verdedigt 'passende' maatregelen in strijd tegen coronavirus

De maatregelen die het kabinet neemt tegen verspreiding van het coronavirus zijn passend. Dat zei minister Bruins in het vragenuur in de Tweede Kamer. Volgens hem blijven de maatregelen erop gericht het virus in te dammen en het normale leven zoveel mogelijk te laten doorgaan. Hij benadrukte dat de aanpak van het kabinet is gebaseerd op de adviezen van experts.

De PVV vindt dat het kabinet veel te weinig doet. Volgens partijleider Wilders moeten er meer gerichte maatregelen worden genomen, zoals sommige andere landen doen. Zo zouden mensen uit risicolanden aan de grenzen moeten worden tegengehouden, zouden vluchten uit die landen moeten worden verboden en zouden evenementen moeten worden afgelast.

Communicatie

Ook moeten er wat hem betreft meer voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Ook andere Kamerleden maken zich zorgen. De regeringspartijen VVD en CDA zetten bijvoorbeeld vraagtekens bij de communicatie. CDA en D66 willen meer Europese afstemming. Ook dringt een aantal partijen aan op een meer inhoudelijke motivering van de genomen maatregelen. "Wat is nou de strategie?", vroeg SP'er Hijink. Kamerlid Dik-Faber van de ChristenUnie zei dat veel mensen het gevoel hebben dat we steeds een stap achterlopen.

Bruins zei dat het kabinet wil blijven proberen om niet in een volgende fase van de verspreiding van het coronavirus te komen en dat hij ook al verder kijkt dan nu. "De draaiboeken liggen klaar en we zijn voorbereid op wat komen gaat."

Vertrouwen op RIVM

Zo inventariseert het kabinet bijvoorbeeld of er vrijwilligers in de zorg kunnen worden ingezet en of er meer bedden op de intensive care kunnen komen. "Wij treffen de maatregelen die passen bij de situatie, soms op het niveau van het hele land, soms, zoals gisteren, alleen in Noord-Brabant." Hij verwees verder naar de veiligheidsregio's in de provincies. Bruins zei ook dat hij er alles aan doet om de communicatie "meer op maat toe te snijden".

Naar aanleiding van kritische vragen van 50Plus of de cijfers van het RIVM wel kloppen, antwoordde de minister dat hij de gegevens van dat instituut volledig vertrouwt.