Roemeense bende ladingdieven opgerold, zes arrestaties in Nederland

Volgens de Europese justitieorganisatie Eurojust sloeg de bende ook toe op de veerboot van Zweden naar Finland. Terwijl de chauffeur elders op het schip was, haalden de Roemenen smartphones en andere spullen uit de wagen.

1,6 miljoen euro

Eurojust schat dat ze op deze manier in 2016 en 2017 voor 1,6 miljoen euro aan spullen hebben gestolen. Ze verkochten hun buit vooral in Roemenië. Een deel van de gestolen spullen is bij huiszoekingen teruggevonden.

Bij de internationale politieactie was ook de Nederlandse politie betrokken. Verspreid door Europa zijn 71 huizen van verdachten doorzocht. Het is niet duidelijk in hoeveel woningen in Nederland invallen zijn gedaan.