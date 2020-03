Kritische reacties Marokko op overheidsrapport over protesten Rifgebied

Bij de protesten in het Rifgebied in 2016 en 2017 hebben demonstranten geweld gebruikt tegen de politie, en bij de berechting van de betogers zijn de mensenrechten niet geschonden. Dat schrijft een mensenrechtencommissie van de Marokkaanse overheid in een rapport. In de stad Al Hoceima leidt die conclusie tot verontwaardigde reacties.

Negen maanden lang is er destijds in de Rif actiegevoerd tegen de slechte levensomstandigheden in de noordelijke provincie. De officiële mensenrechteninstantie CNDH zegt dat de eerste zes maanden vreedzaam verliepen, maar dat dat veranderde toen demonstranten geweld gingen gebruiken tegen ordetroepen. Bij de protesten zouden bijna 800 agenten gewond zijn geraakt.

"Mijn reactie is als die van alle Marokkanen: we nemen de CNDH niet serieus", zegt Ahmed Zefzafi. Zijn zoon is initiatiefnemer van de volksbeweging Hirak, hij zit samen met drie anderen een gevangenisstraf uit van 20 jaar.

Er wordt met scepsis naar het rapport gekeken, omdat het is opgesteld door een overheidsorgaan. Onafhankelijke mensenrechtenorganisaties in Marokko vragen zich af waarom het zo lang heeft geduurd voordat het onderzoek is afgerond.

Onderzoek marteling

Volgens Farid Akouh, een bekende van Zefzafi, staan er in het rapport veel onwaarheden over het verloop van de demonstraties en het politie-optreden. "Zo is de dood van demonstrant Imad El Attabi gebagatelliseerd", zegt hij. El Attabi zou om het leven zijn gekomen door een kogel die is afgevuurd door de politie, maar er zou niet gericht op hem zijn geschoten. Het waren afgeketste kogelscherven die hem fataal werden.

Ook denkt Akouh dat het rapport de aandacht moet afleiden van de hongerstaking van de gevangenen Nasser Zefzafi en Nabil Ahmjik. "Het is dag 21 dat zij niet eten. Op deze manier protesteren zij tegen de slechte levensomstandigheden in de gevangenis."

De gevangenen mochten contact hebben met hun familieleden en hebben medische hulp gekregen, daarom is er volgens de mensenrechtencommissie geen sprake van een wrede of mensonterende behandeling.

Artsen die de gevangenen hebben behandeld zouden dit hebben bevestigd. Wel onderkent de CNDH dat er bij de processen tegen de activisten te weinig aandacht is geweest voor gevallen van marteling. De overheid wordt aangespoord om daar verder onderzoek naar te doen.

Protesten in mijnstad

Op sociale media worden foto's gedeeld van de protesten om aan te geven dat de ordetroepen wel degelijk geweld hebben gebruikt. Onafhankelijke mensenrechtenorganisaties in Marokko willen pas reageren als het rapport volledig is.

Dat is volgens de organisaties pas het geval als er ook onderzoek is gedaan naar het neerslaan van protesten in de mijnstad Jerada. Daar protesteerden mijnwerkers en hun families tegen de sluiting van een kolenmijn. Mensen werkten daar illegaal, omdat er geen ander werk is.

Volgens cijfers van de mensenrechtencommissie zijn al met al 400 mensen opgepakt bij de protesten, van wie 129 kinderen. Er zitten nog 49 mensen in de cel.