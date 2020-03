Luchtvaartmaatschappijen schrappen of beperken vluchten naar Italië

Na de verscherpte maatregelen van Italië tegen het coronavirus hebben luchtvaartmaatschappijen hun schema's aangepast. British Airways heeft alle vluchten die vandaag naar het land zouden gaan geschrapt. Dat geldt ook voor de Hongaarse prijsvechter Wizzair, die op bestemmingen in Italië vliegt vanuit Midden-Europa, Duitsland en België. EasyJet heeft de meeste, maar niet alle vluchten naar Italië geannuleerd.

Ryanair gaat het verst en annuleert vanaf vrijdag alle internationale vluchten tot en met 8 april. Vluchten binnen Italië zijn vanaf morgen al geschrapt.

Het ten zuiden van Sicilië gelegen Malta heeft alle vliegverkeer met Italië stilgelegd, dus zowel binnenkomende als uitgaande vluchten.

Vanuit Nederland blijft Transavia vliegen op Pisa en Rome en de zuidelijker gelegen steden Napels, Bari, Catania (op Sicilië) en Olbia (op Sardinië).

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Italië aangepast: tot nu toe werd buiten het noorden alleen gewaarschuwd voor veiligheidsrisico's, nu wordt aangeraden om alleen nog noodzakelijke reizen te maken. Voor de noordelijke regio Lombardije en de omgeving van Venetië blijft het advies om er helemaal niet heen te gaan.

Niet dwingend

Het aangescherpte reisadvies is voor Transavia geen reden om zijn vluchtschema nog verder aan te passen. Het advies is overigens niet dwingend: het blijft altijd de verantwoordelijkheid van reizigers of ze toch naar een gebied als Lombardije willen vertrekken.

Wie een reis heeft geboekt via een touroperator heeft wel de mogelijkheid om kosteloos af te zien van een trip naar een gebied waarvoor het advies geldt om er niet heen te gaan.