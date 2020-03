Aandelenbeurzen veren op na zware koersverliezen

De beurzen lijken zich enigszins te herstellen van de zware verliezen van gisteren. De koersen zitten overal in de plus. De Amsterdamse AEX noteerde rond de middag een plus van 3,5 procent, op 507 punten. Maandag verloor de AEX nog 7,6 procent.

Ook in Londen, Frankfurt en Parijs staan de beurzen ongeveer vier procent hoger. En de beurs van Milaan (in het zwaar getroffen coronagebied) wint 3,5 procent, na een koersverlies gisteren van ruim 11 procent.

In onder meer Japan, Italië, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten zint de overheid op miljarden kostende maatregelen voor burgers, bedrijven en werknemers om de economische gevolgen van de corona-uitbraak te verzachten. De voornemens lijken een kalmerende werking te hebben.

Ook herstel voor Shell en banken

Het herstel begon voorzichtig maar kreeg gaandeweg meer vaart. Aandelen die gisteren meer dan 10 procent verloren, zoals Shell en bankaandelen, stijgen nu het sterkst. Shell bijvoorbeeld met 11 procent.

De olieprijs, die maandag nog implodeerde en 30 procent daalde, zit ook weer in de lift. Brent-olie wordt nu verhandeld voor 37 dollar voor een vat.