OM geeft update onderzoek op tweede dag MH17-proces

De verdachten zouden de Buk-installatie hebben besteld bij hun Russische contacten. Er loopt nog onderzoek naar wie de raket daadwerkelijk heeft afgevuurd en wie er in Rusland toestemming gaf voor de levering van het wapen. Het OM verwacht niet op korte termijn meer verdachten te kunnen vervolgen.

Nederlandse advocaten

Van de vier verdachten heeft er één Nederlandse advocaten ingehuurd. Deze Rus, Oleg Poelatov, zegt niets met de MH17-ramp te maken te hebben. Zijn verdediging zei gisteren in Nieuwsuur dat hij mogelijk op een later moment in het proces door de rechtbank kan worden gehoord via een videoverbinding. Hij wil niet naar Nederland komen, omdat hij dan wordt gearresteerd.

De advocaten kondigden gisteren al aan dat zij in ieder geval veel extra onderzoek willen. Zo vinden ze het vreemd dat niet is onderzocht waarom het luchtruim boven Oekraïne maar beperkt was gesloten. Volgens het Openbaar Ministerie is dat voor de strafzaak helemaal niet relevant.