Wekdienst 10/3: eerste dag staatsbezoek Indonesië en hindoes vieren Holifeest

De Chinese president Xi Jinping is voor het eerst op bezoek in de stad Wuhan sinds het coronavirus daar in december opdook. Volgens correspondent Sjoerd den Daas wil China met het bezoek laten zien dat het de epidemie onder controle heeft.

De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat bedrijven en mensen die in de VS worden getroffen door het coronavirus worden gecompenseerd. Later vandaag kondigt hij een pakket maatregelen aan om de Amerikaanse economie te ondersteunen, die is hard getroffen door de uitbraak.