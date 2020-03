Koning Willem-Alexander biedt excuses aan voor geweldsontsporingen Indonesië

Koning Willem-Alexander heeft excuses aangeboden voor geweldsontsporingen in Indonesië tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd tussen 1945 en 1949. Dat deed hij op de eerste dag van het staatsbezoek aan Indonesië.

"Voor de geweldsontsporingen van Nederlandse zijde in die jaren wil ik hier nu, in navolging van eerdere uitspraken van mijn regering, mijn spijt uitspreken en excuses overbrengen", zei de koning tijdens een toespraak. "Dit doe ik in het volle besef dat de pijn en het verdriet van de getroffen families generaties lang voelbaar blijven."

De koning heeft een krans gelegd op het Indonesische ereveld Kalibata. Daar liggen onder meer de slachtoffers begraven van de onafhankelijkheidsoorlog die Indonesië tussen 1945 en 1949 voerde tegen Nederland.

Kort daarna was er een welkomst-ceremonie bij het presidentiële paleis van gastheer president Widodo. Voorafgaand aan een besloten staatslunch geven de koning en de Indonesische president een gezamenlijke persverklaring.

Geen handen schudden

Na de lunch gaan Willem-Alexander en Máxima vanmiddag naar de Nederlandse ereveld Menteng Pulo, waar bijna 4300 Nederlanders begraven liggen die tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog omkwamen.

Het staatsbezoek wordt versoberd vanwege een bootongeluk gisteren waarbij zeven mensen omkwamen. Op welke punten het wordt aangepast wordt vandaag bekend.

Gisteren is het koningspaar aangekomen in Indonesië. Vanwege het coronavirus schudt de koning alleen bij hoge uitzondering de handen, zoals de president. De andere Indonesiërs en Nederlanders die hij tegenkomt, moeten het doen met een 'Sundanese groet', met op elkaar samengevouwen handen en een knikje.