Aantal nieuwe corona-besmettingen in China opnieuw gedaald

Het aantal mensen bij wie in China gisteren het coronavirus is vastgesteld, is opnieuw lager dan op de dag ervoor. Gisteren kwamen er 19 gevallen bij terwijl het er zondag nog veertig waren; een van de laagste aantallen van de afgelopen weken. Dat maakten de Chinese autoriteiten bekend. Het totale aantal ziektegevallen komt daarmee op 80.754.

Het is de derde dag op rij dat er geen nieuwe lokale besmettingen zijn met het coronavirus buiten de provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak.

Ook het aantal doden in China daalde. Zondag overleden 22 mensen aan het virus, gisteren waren het er 17. Alle nieuwe dodelijke slachtoffers kwamen uit Wuhan. In totaal zijn nu 3136 overleden in China.

In Zuid-Korea zijn er 35 nieuwe gevallen van het virus bij gekomen; het laagste aantal in elf dagen tijd. In totaal zijn daar ruim 7500 mensen besmet.

Mongolië heeft ondertussen zijn eerste corona-besmetting bekendgemaakt. Het gaat om een Fransman die in het Aziatische land werkt.

Marokko

Duizenden kilometers verderop in Marokko heeft de premier bekendgemaakt dat alle vluchten van en naar Italië worden gestaakt vanwege de corona-uitbraak daar. In Marokko is bij twee mensen het coronavirus geconstateerd.

In de VS zijn de eerste passagiers van het cruiseschip Grand Princess van boord gehaald. Op het schip is bij 21 personen het coronavirus vastgesteld. Het schip lag voor de kust van San Francisco. De passagiers gaan in Oakland, in het noorden van de staat Californië van boord. Zij worden verder in isolatie verzorgd.