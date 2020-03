Rijdende trein in buurt van Bilthoven bekogeld

In de buurt van Bilthoven is gisteren een rijdende trein bekogeld die vanuit Amersfoort was vertrokken. Er is niemand gewond geraakt.

Rond 17.15 uur werd bekend dat de trein, die onderweg was naar Utrecht, was geraakt. Waarmee is niet duidelijk. Er is aangifte gedaan en de politie doet onderzoek.

Er is schade aan de trein, laat een woordvoerder van de NS weten. Op een foto is te zien dat een raam gebarsten is en dat er een groot gat in zit.

Het AD sprak met iemand die vlak bij dat raam zat. "Het was echt schrikken. Ik denk dat het om een kogel ging uit een luchtbuks. Ik zat er vlakbij. Dat had dus verkeerd kunnen aflopen."