'Thijs H. misleidde zijn behandelaars in maanden voor moorden'

Het oordeel van de Inspectie over de geleverde zorg is lastig te lezen, omdat gedeeltes vanwege de privacy van Thijs H. als patiënt zijn zwartgelakt. Wat op te maken valt, is dat de zorgverleners bij zijn eerste contacten met Mondriaan geen psychose hebben vastgesteld. Volgens het onderzoek dat de instelling op verzoek van de Inspectie heeft laten doen, is die eerste beoordeling destijds "adequaat uitgevoerd".

Kritischer zijn de onderzoekers over de vraag of de zorgverleners daarna voldoende in de gaten hebben gehouden of H. niet alsnog in een aantoonbare psychose terechtkwam. "De onderzoekscommissie heeft zich afgevraagd of de behandelaren wel voldoende specifiek hebben doorgevraagd bij patiënt", valt in de Inspectiebrief te lezen. "Behandelaren hebben tegenover de commissie achteraf aangegeven dat zij zich mogelijk hebben laten misleiden."

Stemmen in zijn hoofd

Het Pieter Baan Centrum concludeerde achteraf dat H. destijds leed aan een toenemende "ernstige psychotische decompensatie (stoornis)". Volgens de experts was hij ten tijde van de moorden volledig ontoerekeningsvatbaar, zo bleek op een regiezitting in de rechtbank afgelopen december. Het Openbaar Ministerie stelt vraagtekens bij die conclusie, onder meer omdat hij destijds de zoekopdracht 'faken psychose' intikte op Google.

Medisch beroepsgeheim

Na de moorden kwam er kritiek op de zorgverlening aan Thijs H. Zo berichtte het AD afgelopen november dat hij vlak voor de dubbele moord in Limburg tot tweemaal toe niet werd opgenomen ondanks noodkreten van de ouders. Ook ontstond discussie over de vraag of de Mondriaan-leiding ondanks het medisch beroepsgeheim niet eerder de politie had moeten inlichten toen die het vermoeden kreeg dat H. achter de moorden zat.

Op het laatste punt is de onafhankelijke onderzoekscommissie ook kritisch: die vindt dat Mondriaan inderdaad eerder aan de bel had moeten trekken. Maar de Inspectie denkt daar anders over. Een dergelijke vergaande beslissing is volgens de Inspectie alleen aan de zorgverlener; er is geen enkele wettelijke verplichting.

Wel stelt de Inspectie dat "het van belang is signalen van naasten mee te wegen bij het diagnostisch proces en de behandeling". Maar vanwege alle zwartgelakte passages is het onduidelijk wanneer Mondriaan die signalen onvoldoende zou hebben opgepakt. De ouders hebben niet meegewerkt aan het onafhankelijke onderzoek.

Reacties

Mondriaan benadrukt in een reactie op het Inspectie-oordeel "het verschrikkelijk te vinden wat in mei 2019 is gebeurd en leven sindsdien mee te leven met alle getroffenen". De instelling wijst er ook op dat het feit dat een patiënt zijn behandelaar weet te misleiden, niet per definitie betekent dat er onvoldoende is gemonitord of doorgevraagd. Ook zegt Mondriaan dat er voorafgaand aan de moorden "regelmatig met ouders is gesproken en in samenspraak met hen is gehandeld".

Advocaat Boonen van de Limburgse slachtoffers vindt dat er inmiddels zoveel onduidelijkheden zijn, dat een "second opinion" nodig is bij de conclusie dat H. ontoerekeningsvatbaar was. Zijn collega Diekstra, die de nabestaanden van het Haagse slachtoffer bijstaat, komt tot dezelfde conclusie: "Er lijkt nu voldoende aanleiding te zijn om een geheel nieuw onderzoek te laten verrichten naar de vraag of deze meervoudig moordverdachte zijn vermeende klachten simuleert.''