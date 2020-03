Koningspaar in Indonesië: geen handen schudden, maar 'Sundanese groet'

Het bezoek begint morgen met een kranslegging op het Indonesische ereveld Kalibata, waar slachtoffers van oorlogen begraven liggen, in het bijzonder die van de onafhankelijkheidsoorlog die Indonesië tussen 1945-1949 voerde tegen Nederland.

Daarna is de welkomstceremonie bij het presidentiële paleis van gastheer Widodo. Voorafgaand aan een besloten staatslunch geven de koning en de Indonesische president een gezamenlijke persverklaring.

De verwachting is dat Willem-Alexander daar ook zal spreken over het koloniale verleden van Nederland, maar dat hij daarvoor geen expliciete excuses zal maken.

Na de lunch gaan de koning en zijn vrouw naar de Nederlandse ereveld Menteng Pulo, waar bijna 4300 Nederlanders begraven liggen die tijdens de Tweede Wereldoorlog en tussen 1945-1949 omkwamen.

Willem-Alexander en Máxima naar orang-oetangs

Het staatsbezoek staat vooral in het teken van "toekomstige samenwerking". De koning bezoekt behalve de hoofdstad Jakarta en Jogjakarta op Java ook de eilanden Kalimantan en Sumatra. Op Kalimantan gaat het onder meer over natuurbehoud en bezoeken Willem-Alexander en Máxima jonge orang-oetangs die worden opgevangen. Het bezoek aan het eiland wordt versoberd, vanwege een dodelijk ongeluk met twee doden. Op de laatste dag van het bezoek op Sumatra gaat het veel over ecotoerisme en waterkwaliteit.

Onder leiding van minister Sigrid Kaag reist ook een grote handelsdelegatie met vertegenwoordigers van 112 bedrijven naar Indonesië. In verband met het coronavirus zijn er wel enkele afmeldingen. Volgens een woordvoerder van Kaag staat voor de missie in Jakarta en in Surabaya een medisch team paraat. Ook zal voorafgaand aan grote evenementen een instructiefilmpje getoond worden over de do's en don'ts rond het coronavirus, op basis van informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie en het RIVM.