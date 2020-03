Podcast De Dag: Waarom juist het CDA worstelt met Forum

Een petitie om niet met Forum voor Democratie in zee te gaan is al duizenden keren ondertekend en deze week gaat het CDA in Noord-Brabant alle plaatselijke afdelingen langs om de samenwerking te bespreken.

Het CDA kent een lange geschiedenis van interne worstelingen over de vraag hoe zich te verhouden tot partijen met andere ideologieën. In de discussies daarover lopen de emoties soms hoog op. Bekend is het bewogen partijcongres in 2010 toen besloten werd om met de PVV samen te werken, maar er zijn meer bepalende momenten die verklaren waarom de keuze om met Forum te onderhandelen zo gevoelig ligt.

In podcast De Dag vertelt historicus Pieter Gerrit Kroeger, groot kenner van het CDA, over die momenten, over de vraag of het CDA opnieuw verscheurd dreigt te raken én of het landelijke CDA niet moet ingrijpen.