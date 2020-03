Europarlementariërs eisen vervanging tijdens zwangerschapsverlof

In de Tweede Kamer mag het al langer, maar in het Europees Parlement nog niet: een vervanger sturen bij zwangerschapsverlof. Een groep Europarlementariërs, onder aanvoering van D66-Europarlementariër Samira Rafaela wil dat dit verandert. Vandaag gaat er een voorstel naar de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel.

Nu is het zo dat vrouwen tijdens hun zwangerschap niet vervangen worden en dus ook niet stemmen. In de Tweede Kamer is dit anders georganiseerd: daar wordt een zwanger parlementslid tijdelijk vervangen door de eerstvolgende op de kandidatenlijst.

Initiatiefnemer Rafaela noemt de huidige situatie "afschrikwekkend". "Vrouwen met een kinderwens zullen twee keer nadenken over of ze zich verkiesbaar stellen. Dat is voor mij al een keer te veel."

In de notulen stond 'afwezig'

CDA Europarlementariër Esther de Lange liep negen jaar geleden tegen dit probleem aan, toen ze zwanger was. In de notulen stond 'afwezig'. Daar was ze het niet mee eens, omdat in het register bij afwezigheid door ziekte wel een vermelding staat en bij zwangerschap niet. "Het krijgen van een kind is toch iets anders dan simpelweg geen zin hebben om aanwezig te zijn", zegt De Lange. Met haar baby op de heup, stapte ze op de toenmalige voorzitter van het Europarlement af om dit recht te zetten.

Je baby meenemen naar het Europees Parlement, dat mocht al wel. De Italiaanse Europarlementariër Licia Ronzulli deed dat in 2010: