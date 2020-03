Alberto Stegeman moet boete betalen voor nepbom op kazerneterrein

Journalist Alberto Stegeman moet een geldboete van 2000 euro betalen voor het achterlaten van een nepbom op een defensieterrein in Oldebroek. Stegeman legde de nepbom in 2018 neer om aan te tonen dat de beveiliging bij legerbases tekortschiet. Hij was aan het werk voor zijn SBS-programma Undercover in Nederland.

De journalist was destijds vermomd als oudere man en droeg geen zichtbare toegangspas. Nadat hij op het terrein had rondgelopen, liet hij een koffer met daarin de nepbom achter in de eetzaal.

Toen omstanders de koffer ontdekten, werd de ruimte om het pakket afgezet en de eetzaal ontruimd. Onder meer de EOD moest worden ingeschakeld om de koffer te inspecteren.

Bassie-en-Adriaan-knutselwerk

Volgens Stegeman stelde de inhoud van de koffer niet veel voor en was het meer een "Bassie-en-Adriaan-knutselwerk". Hij zei dat heel snel duidelijk had moeten zijn dat het explosief niet echt was.

Volgens de rechtbank was dat niet op het eerste gezicht te zien. Stegeman wilde anderen doen geloven dat de bom kon ontploffen, zegt de rechter. "Om zijn doel te kunnen bereiken was het immers nodig dat er voldoende serieuze dreiging zou ontstaan en dat heeft Stegeman bereikt door de koffer met de betreffende inhoud onbeheerd achter te laten."

Van belang voor onderzoeksjournalisten

Stegeman verklaarde dat hij het terrein op was gegaan vanuit de journalistieke exceptie, meldt Omroep Gelderland. Volgens zijn advocaat is de zaak van belang voor alle onderzoeksjournalisten, omdat journalisten zonder vrees voor vervolging misstanden moeten kunnen onderzoeken.

Volgens de rechtbank is dat in deze zaak echter niet aan de orde, omdat de programmamaker niet over concrete informatie beschikte om te kunnen spreken over een misstand die hij aan de orde kon stellen.

Het Openbaar Ministerie had een taakstraf geëist van 120 uur, waarvan 40 voorwaardelijk. Omdat Stegeman handelde vanuit een journalistieke gedachte, moet hij alleen een boete betalen.