Veel rook bij A7 door grote brand in opslag voor pallets in Marum

In een grote opslag voor kunststof pallets in Marum is vanochtend een grote brand uitgebroken. Het vuur is overgeslagen naar een ander gebouw en er komt veel rook vrij.

Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer waarschuwt omwonenden om deuren en ramen te sluiten. Ook is er een NL-Alert verstuurd. "De wind staat nu nog gunstig en de rook stijgt op. Maar straks zal de rook neerslaan", zegt een woordvoerder tegen RTV Noord.

Brandweerkorpsen uit de regio helpen met blussen. In het bedrijfspand worden kunststof pallets schoongemaakt. Achter het gebouw staat een opslag voor caravans.

De rook die vrijkomt, is goed te zien vanaf de A7, meldt Omrop Fryslân. Om de hulpdiensten vrij baan te geven, zijn de opritten ter hoogte van Marum tijdelijk afgesloten.