Spullen daklozen Rotterdam-West twee keer in brand gestoken

In een paar weken tijd zijn de spullen van twee daklozen in Rotterdam-West twee keer in brand gestoken. De daklozen sliepen onder een brug in de buurt van het Sparta-stadion.

Enkele weken geleden werden de twee voor het eerst getroffen en dit weekend was het weer raak. "Deze mensen hadden weer een en ander verzameld en zojuist horen we van collega's dat die spullen weer in brand zijn gestoken", schrijft een agent op Facebook.

Volgens de agent zijn hulpverleners al langere tijd bezig om een oplossing voor deze mensen te zoeken. "Maar dat heeft tijd nodig. En tot die tijd moeten ze iets hebben." De wijkagenten spreken van een "trieste, asociale zaak".

Veel hulp

De politie kreeg tientallen reacties, meldt Rijnmond. Veel mensen bieden hulp aan. "Met dank aan een aantal gevers hebben de twee weer wat spullen en is er ook weer wat te eten en drinken", schrijft Van Wingerden.

Het is niet duidelijk wie de daklozen zijn en hoe ze in deze situatie zijn gekomen. Volgens de agenten zijn ze nog op zoek naar een tijdelijke veilige plek totdat er een passende oplossing is gevonden. Er zijn nog geen verdachten gearresteerd.