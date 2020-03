Twitter noemt video over Biden door team-Trump gemanipuleerd

Het label is op dit moment alleen te zien als het twitterbericht in iemands tijdlijn voorbij komt, en bijvoorbeeld niet wanneer er op wordt gezocht. Het bedrijf zegt tegen persbureau Reuters dat het werkt aan een oplossing.

Democraten verenigen

Voor de video is een toespraak gebruikt die Biden dit weekend hield in Kansas City, schrijft The New York Times. De krant meldt dat de boodschap van de presidentskandidaat was dat de Democraten zich moeten verenigen tegen Trump en dat in een zin die hij uitsprak selectief is geknipt.

Scavino plaatste de video ook op Facebook. Daar kreeg die in eerste instantie geen label. De campagnemanager van Biden had hier direct kritiek op en sprak zelfs van een "nationale crisis". Inmiddels staat er wel een melding bij: "Gedeeltelijk onjuiste informatie." De video is op Facebook inmiddels een miljoen keer bekeken.