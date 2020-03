Wekdienst 9/3: eerste dag MH17-proces en start bouw stikstoffabriek

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het strafproces over MH17 begint, bijna zes jaar na de vliegramp. Drie Russen en een Oekraïner staan terecht, maar zij zijn niet aanwezig in de rechtbank op Schiphol. De vier worden verdacht van betrokkenheid bij het vervoer van de Buk-raket die vlucht MH17 neerhaalde. Het proces gaat waarschijnlijk jaren duren.

Minister Wiebes van Economische Zaken geeft het startschot voor de bouw van een stikstoffabriek in het Groningse dorp Zuidbroek. De fabriek is nodig om gas uit het buitenland geschikt te maken voor gebruik in Nederland, zodat we de Groningse gaswinning kunnen verminderen. In deze video zie je hoe zo'n stikstoffabriek werkt.

Vandaag begint de inhoudelijke behandeling van de zaak over de aanslag op het gebouw van De Telegraaf. Het Amsterdamse pand van de krant werd in juni 2018 geramd met een bestelbusje gevuld met jerrycans benzine. Er staan elf mannen terecht, die worden verdacht van onder meer betrokkenheid bij de aanslag, deelname aan een criminele organisatie en diefstal.

Wat heb je gemist?

Saudi-Arabië is een prijzenoorlog begonnen na een conflict met Rusland en heeft daarom de olieprijs met ruim 20 procent laten dalen. De verwachting is dat de prijs van olie vandaag naar een historisch dieptepunt zal zakken. De twee landen zijn het oneens over maatregelen om de impact van de uitbraak van het coronavirus op de wereldeconomie op te vangen.

Ander nieuws uit de nacht:

Opgerolde illegale hennepkwekers hebben het afgelopen jaar bij elkaar zo'n 60 miljoen euro aan stroom gestolen. Volgens Netbeheer Nederland werd er door hen 114 miljoen kilowattuur (kWh) afgetapt. Energiediefstal is gevaarlijk omdat kwekerijen vaak ondeskundig worden aangesloten, zegt de brancheorganisatie van netbeheerders.

Noord-Korea heeft drie korteafstandsraketten gelanceerd, zegt het Zuid-Koreaanse leger. De objecten zouden vanaf de oostkust zijn afgevuurd.

De Amerikaanse senator en oud-presidentskandidaat Ted Cruz zit thuis in quarantaine, nadat hij op een conferentie handen had geschud met een bezoeker die later besmet bleek te zijn met het coronavirus. Op Twitter schrijft Cruz dat hij geen symptomen van corona vertoont en dat hij zich goed voelt.

En dan nog even dit:

Vandaag begint dus na jaren wachten het MH17-proces. Verslaggever Henrik-Willem Hofs legt bij de rechtbank op Schiphol uit wat er precies gaat gebeuren: