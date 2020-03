Grote brand in snackbar Rotterdam, NL-Alert verstuurd vanwege rookoverlast

In Rotterdam woedt al uren een grote brand in een snackbar aan de Schiedamseweg, in het westen van de stad. De brand brak rond 20.00 uur uit.

De brandweer heeft moeite het vuur te bestrijden, omdat de snackbar is omsloten door andere panden. Meerdere woningen zijn ontruimd en vanwege de vele rook heeft de brandweer een NL-Alert verstuurd voor Rotterdam-West, met de waarschuwing uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.

RTV Rijnmond meldt dat zeker vier personen rook hebben ingeademd. Een van hen zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd. Een ooggetuige meldt aan de regionale omroep dat hij na het ruiken van rook meteen aanbelde bij woningen nabij de brand. "Toen bij één deur niemand reageerde, heb ik die opengebroken en daarna die mensen naar beneden gebracht."