Recordstijging coronadoden in Italië, 133 sterfgevallen in een dag

Het aantal doden en besmettingen als gevolg van het coronavirus is in Italië in een dag flink gestegen. De afgelopen 24 uur zijn 133 mensen bezweken aan het virus. Dat is een record. In totaal zijn 366 patiënten aan het virus overleden, verreweg de meeste in de noordelijke regio Lombardije.

Ook de stijging van het aantal besmettingen in Italië was hoger dan ooit. Bij in totaal 7375 mensen is het coronavirus nu vastgesteld, een stijging van bijna 1500 ten opzichte van gisteren. Van de totale groep zijn 622 mensen inmiddels genezen.

Italië is nu na China het land met de meeste besmettingen. Het telt er zestig meer dan Zuid-Korea, waar nog maar 50 mensen aan het virus zijn overleden.

Wereldwijd zijn er 106.000 besmettingen en 3600 doden.

Quarantainemaatregelen

De Italiaanse regering kondigde afgelopen nacht vergaande quarantainemaatregelen af in het noorden van het land, in een poging de uitbraak van het virus in te dammen. Zo'n 16 miljoen mensen, een kwart van de Italiaanse bevolking, mogen zich alleen verplaatsen voor hun werk of in noodsituaties. De maatregelen gelden tot zeker 3 april in Lombardije en veertien andere provincies, waaronder Milaan en Venetië.

Vanwege de quarantainemaatregelen is het Nederlandse reisadvies voor het noorden van Italië aangepast. Nederlanders wordt afgeraden om daarnaartoe te gaan en wie nu in het gebied is, krijgt het advies om te vertrekken.