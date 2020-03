Tientallen doden en vermisten na noodweer Brazilië

In Brazilië heeft noodweer in de afgelopen week aan 41 mensen het leven gekost. Ook worden er nog 39 mensen vermist, melden Braziliaanse media.

Het noodweer leidde in de regio Baixada Santista, aan de kust van de staat São Paulo, tot overstromingen en aardverschuivingen. In de heuvels rond de zwaar getroffen plaats Guarujá zoeken reddingswerkers nog naar overlevenden. In nabijgelegen plaatsen is die zoektocht sinds gisteren gestaakt, vanwege het dreigende gevaar van nieuwe aardverschuivingen.

Hevige regenval komt vaker voor in dit deel van Brazilië in deze tijd van het jaar, maar afgelopen week was het wel erg extreem. In Guarujá viel in één dag 320 millimeter regen, meer dan normaal in de hele maand maart valt.