Mannen van 82 en 86 met coronavirus overleden; nu 265 patiënten in Nederland

Vandaag zijn in Nederland twee mensen met het coronavirus overleden. Het zijn een man van 86 die in een ziekenhuis in Uden lag en een man van 82 in een ziekenhuis in Sittard-Geleen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Beiden hadden al ernstige medische problemen. Het is niet bekend hoe ze besmet zijn geraakt. Ze zijn de tweede en derde Nederlandse dode met het coronavirus. Vrijdag overleed al een 86-jarige man uit Hoeksche Waard in een ziekenhuis in Rotterdam. Ook bij hem was de besmettingsbron onbekend.

Sinds gisteren zijn er 77 nieuwe patiënten bij het RIVM gemeld, waardoor het totaal op 265 komt. In Noord-Brabant is het aantal besmettingen opgelopen tot negentig.

Thuisisolatie

Van de 265 patiënten in Nederland zijn er 131 in Noord-Italië geweest en 13 elders in het buitenland; 74 patiënten zijn in Nederland besmet geraakt door contact met een andere gediagnosticeerde patiënt. Van 47 patiënten is de besmettingsbron nog niet bekend.

Veruit de meeste patiënten zitten in thuisisolatie; 36 worden of zijn behandeld in het ziekenhuis.

In België zijn er vandaag 31 nieuwe besmettingen gemeld. Daar hebben nu 200 mensen het coronavirus.