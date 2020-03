Vijf doden door lawine in Oostenrijkse Dachstein-gebergte

In Oostenrijk zijn vanmorgen vijf mensen door een lawine om het leven gekomen. De lawine vond plaats in het Dachstein-gebergte. Oostenrijkse media melden dat het vermoedelijk gaat om leden van een Tsjechische groep sneeuwwandelaars die onder de sneeuw terecht zijn gekomen.

De lawine ontstond rond 09.30 uur op 2800 meter hoogte. Volgens Oostenrijkse reddingswerkers was die bijna 200 meter breed en 400 meter lang. Het is nog niet bekend waardoor de lawine is ontstaan.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwamen al twee Nederlandse bergbeklimmers in Oostenrijk om het leven. Zij stierven waarschijnlijk aan een vergiftiging in hun tent, waar ze een gasstelletje hadden staan.