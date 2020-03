Bewoners zijn vertrokken, bom langs A1 kan worden ontmanteld

De Nederlandse EOD krijgt hulp van Belgische collega's van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen. Die staan standby in Soesterberg, laat de gemeente Deventer weten.

Voor de EOD is de ontmanteling van een V1 geen dagelijks werk. Het is de derde in zes jaar tijd die ze ontmantelen.

De bewoners van 600 huizen in en om Wilp die gisteren nog niet waren vertrokken, moesten voor dag en dauw hun huis uit. Een agent kwam controleren of de bewoners weg waren. "Die kwam even kijken of iedereen zijn spullen aan het pakken was en niet door zijn wekkertje was heen geslapen", vertelt een inwoner aan Omroep Gelderland.