Tientallen doden bij ongeluk met tankwagen in Syrië

Bij een ongeluk op de snelweg die de Syrische hoofdstad Damascus verbindt met de provincie Homs zijn ten minste 32 mensen om het leven gekomen. Zeker 77 mensen raakten gewond. Een tankauto kwam in botsing met twee bussen en een aantal andere voertuigen, melden staatsmedia.

De remmen van de tankwagen begaven het, waarna de chauffeur de macht over het stuur verloor en het voertuig tegen vijftien auto's en twee touringcars botste. In de bussen zaten Iraakse passagiers, maakte de Syrische minister van Binnenlandse Zaken bekend.

De ravage was groot. Van een van de bussen werd een deel weggevaagd. De Iraakse passagiers in de bussen waren Sjiitische pelgrims die heiligdommen niet ver van Damascus bezochten. Ondanks de al negen jaar durende oorlog in Syrië blijven toeristen uit de regio deze plekken bezoeken.

De hulpdiensten rukten met groot materieel uit en hadden lang werk om alle gewonden eerste hulp te geven en naar het ziekenhuis te brengen en de doden te bergen. De weg was tot in de late avond afgesloten.